¿Habrá cambios significativos en Cuba por la visita del Papa Francisco?

Sí puede haber gestos internos, afirma el arzobispo de La Habana

Van surgiendo algunas señales del despertar religioso en Cuba; un despertar liderado (en muchos sentidos) por la Iglesia católica, que ha vivido en el corazón del pueblo cubano desde el inicio de la dictadura del Partido Comunista, de los hermanos Fidel y Raúl Castro Ruz.



Aleteia ha venido refiriendo cada paso de este despertar, así como dando voz a los constantes reclamos de las comunidades religiosas de Cuba tanto por la ausencia de libertad religiosa y de expresión en la isla, como por el hostigamiento que aún reciben los cristianos, primordialmente la Iglesia católica, en las expresiones públicas de su fe.



Religiosidad latente



El revulsivo de las visitas a Cuba de Juan Pablo II (1998) y de Benedicto XVI (2013) ha servido de acicate a esta apertura, tímida pero ya real, de las autoridades cubanas a la expresión de lo que Karl Marx consideraba "el opio del pueblo" y que a un par de generaciones adoctrinadas en el desprecio a la religión no han logrado quitarles del todo.



Ahora, con el anuncio de la visita a la isla por parte del Papa Francisco el próximo mes de septiembre, y con la intermediación del pontífice argentino para lograr el inicio del fin del distanciamiento y el bloqueo que mantiene Estados Unidos sobre Cuba, los cambios parecen acelerarse.



Como si se tratara de una carrera contra reloj para que antes de septiembre de 2015 Cuba pudiese recibir a Francisco (y al mundo) en un clima de apertura y de respeto a los derechos humanos (que, para muchos, sobre todo la gran comunidad de exiliados cubanos en Estados Unidos es, simplemente, una pantalla), los anuncios se aceleran y se magnifican. Pero ¿qué hay en el fondo?



La presencia de Francisco



Para acercarse a una respuesta más o menos clara, toma relevancia la entrevista que le hizo recientemente, la periodista española Àngels Barceló, en su programa Hora 25 que se emite por Cadena Ser de España, a uno de los protagonistas de la hora actual cubana: el arzobispo de La Habana, cardenal Jaime Lucas Ortega Alamino.



En la entrevista, el cardenal Ortega Alamino consideró que su país se encuentra en "un momento de esperanza", en un momento "de perspectivas positivas después de muchos años de esfuerzos, de preocupaciones por una mejoría, de la situación de Cuba con respecto a las limitaciones económicas, las dificultades sobre todo financieras y de otro tipo que traía esta situación".



Tras afirmar que existe -desde su perspectiva- "una voluntad política muy clara de los dos presidentes", el de Estados Unidos, Barack Obama, y el de Cuba, Raúl Castro, *para superar esta crisis demasiado larga en que han vivido los dos países", monseñor Ortega Alamino rescató la figura clave del Papa Francisco en este proceso de acercamiento entre Cuba y Estados Unidos.



Según el prelado cubano, quien será el mes de septiembre, "el único arzobispo que ha recibido a tres papas diferentes", Francisco ha impresionado a ambos mandatarios "no por la majestad de su presencia sino por la sencillez y cercanía que él muestra".



¿Habrá cambios en la libertad religiosa?



La apertura de Cuba está siendo enfocada, desde luego, desde una perspectiva meramente financiera y comercial.



Pero el Papa Francisco, desde el punto de vista del cardenal de La Habana, tiene incluso sus recelos sobre este asunto pues, contó en la entrevista a Hora 25 que el embajador de Cuba ante la Santa Sede (Rodney Alejandro López Clemente) oyó decir al Pontífice: "Vamos a ver si ahora Cuba no va por el camino del consumismo y de un afán desordenado que la lleve a la adoración del dios dinero".



Finalmente, el cardenal Ortega Alamino subrayó el interés del Papa Francisco por "reafirmar que este camino de acercamiento entre pueblos" que parecían absolutamente distanciados, y esto "será muy significativo no sólo para Cuba sino para América Latina".



¿Habrá cambios en la libertad religiosa en Cuba por la visita del Papa Francisco? El cardenal Ortega Alamino respondió a la periodista española: "Sí puede haber gestos internos. Cuando fue el Papa Benedicto, hubo un indulto de presos comunes, porque ya en Cuba no quedan de aquellos presos políticos.".