Hoy celebramos al…Santo Ángel de Portugal

Los ángeles, que son parte del mundo invisible, extienden la acción creadora de Dios, viviendo totalmente dedicadas a la alabanza y el servicio de Dios.La inteligencia humana no puede expresar la naturaleza espiritual de estas criaturas. Su misión, sin embargo, es conocida a través de la Biblia, que en muchos pasajes, da testimonio acerca de la existencia de los Ángeles.En Portugal, la devoción al Ángel de la Guardia es demasiado antigua. Sin embargo, aumentan con la participación especial del Ángel, en la visita de la Virgen María en Fátima a los tres pastorcitos.Pío XII introdujo esta celebración en el calendario litúrgico portugués.ORACIONES ENSEÑADAS POR EL ANGEL¡Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo! ¡Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, no te aman! (Tres veces).Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el Preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todas las Sagrarios del mundo, en reparación de los ultrajes con los que El es ofendido. Por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pecadores.(Los niños rezaban estas dos oraciones de rodillas y con la frente inclinada hacia el suelo) Artículo originalmente publicado por evangeliodeldia.org