¡Auxilio, me gusta mi párroco!

La columnista de Aleteia Zoe Romanowsky responde a una mujer que le pregunta sobre la atracción que siente hacia su párroco.

Pertenezco a una parroquia no muy grande y estoy a cargo de algunos proyectos pastorales ahí, que amo mucho. Estoy casada y nuestros hijos van a la escuela de la parroquia. Nuestro párroco recién me invitó a mí y a algunos de los líderes parroquiales a un pequeño retiro cuaresmal de fin de semana. Ha pasado algún tiempo desde mi último retiro y realmente me vendría bien, pero la verdad es que me siento muy atraída al sacerdote y me temo que pasar más tiempo con él sea una mala idea. ¿Qué crees que debería hacer?

Desarrollar una atracción hacia un sacerdote no es algo poco común; sólo es un tabú admitirlo. A menudo admiramos y nos sentimos cercanos a la gente con la que trabajamos y respetamos, especialmente nuestros mentores o la gente que se preocupa por nosotros de alguna manera. Cosas similares pueden ocurrir entre estudiantes y profesores, pacientes y doctores, clientes y terapeutas.

Un sacerdote es un padre espiritual, y su vida de sacrificio, fe y servicio lo vuelve un hermoso ser humano. Si también resulta ser una persona cálida, carismática, guapa, inteligente y compasiva, pues… puede ser la receta para una iglesia llena de mujeres (y algunos hombres) con flechazos secretos. ¿Quién no se siente atraído por alguien así?

Si este es un flechazo inocente, uno del que te puedes reír y contar a tu esposo y amigas, probablemente no hay ningún problema en que vayas al retiro. Los flechazos forman parte de la vida y tienden a desaparecer, especialmente si se exponen a la luz y se ponen los límites adecuados en la relación.

Por otro lado, si es una atracción a mayor escala y piensas en tu párroco mucho, albergando fantasías, deseando tener su atención, buscando la manera de verlo, etc., tienes que tratar esto seriamente.

Así como los párrocos son responsables de cuidar el bienestar de su rebaño y animarnos en la fe y las vocaciones, nosotros debemos hacer lo mismo por ellos.

Si tu pastor fuera tu hermano, ¿cómo te gustaría que lo tratara una mujer? Comprométete al 100% para proteger ambas vocaciones, a pesar de tus sentimientos. Te ayudará a tomar las acciones adecuadas.

Coloca fuertes límites alrededor de la relación: no pases tiempo a solas con él y no tengas contacto personal innecesario. No vayas al retiro este año y encuentra otro retiro o un día de reflexión al que acudir; úsalo como un tiempo para orar y reflexionar.

Si te descubres obrando de manera contraria a estos compromisos –pues la atracción sexual hacia alguien que conoces y te gusta puede ser muy poderosa– y especialmente si tu párroco ha dado señales de sentir atracción también hacia ti, sugiero que busques otro párroco, al menos por un tiempo. Suena drástico, pero es importante brindarte algún espacio para que no se sobrepasen serios límites.

Analiza tu vida personal. Probablemente algo está faltando. ¿Te sientes sola? ¿Qué necesidades no se están atendiendo? ¿Cómo está tu matrimonio? Trabaja en ello. Considera la opción de inscribirte en un Encuentro Matrimonial de fin de semana o acudir a un retiro con tu pareja.

Al atender temas importantes de tu vida, quizá la atracción que sientes hacia tu párroco se disipe para que puedas continuar siendo una devota parroquiana y líder pastoral sin esta distracción.

Por Zoe Romanowsky, editora de Estilo de vida y encargada de videos de la edición inglesa de Aleteia. Escritora, blogger, asesora y coach personal, tiene publicaciones en Real Simple, Catholic Digest, Baltimore Eats, y TruthAtlas. Zoe tiene un master en Counseling en la Franciscan University, y un certificado en life coaching de la Coaches Training Institute (CTI). Es madre de gemelos y disfruta el chocolate, Instagram, vintage Harleys, y los vodka martinis – no necesariamente en ese orden.