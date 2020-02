Monjas aisladas por el ébola “no tienen ningún virus”

La Iglesia católica salvadoreña aseguró que las dos monjas congolesas que están en cuarentena no tienen problemas de salud. Fueron aisladas por precaución el 29 de septiembre tras llegar del Congo, pero “están perfectamente bien de salud".La Iglesia católica de El Salvador aseguró que las dos monjas misioneras congolesas que están en cuarentena en este país centroamericano como precaución ante el ébola "no tienen ningún virus" dañino ni problemas de salud.

"Puedo decir al país que, como dijo la ministra de Salud (Violeta Menjívar), todo está haciéndose con total profesionalismo y que todo indica que no hay aquí ningún problema que pueda afectarnos", afirmó el obispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez.

Las monjas, que se encuentran aisladas desde el 29 de septiembre en un lugar no precisado, "están muy serenas porque saben que no tienen ningún virus que pueda hacernos daño", dijo Rosa Chávez en conferencia de prensa tras la misa en la catedral de San Salvador.

"Las he visitado (…), las he visto, he hablado con ellas y todo está bien", afirmó, y comentó que ya pasaron "más de la mitad del período" de cuarentena, de 21 días.

El pasado 8 de octubre la ministra Menjívar aseguró que las dos monjas "están perfectamente bien de salud".

Las dos misioneras llegaron el 29 de septiembre a El Salvador procedentes de la República Democrática del Congo, de donde son originarias y donde el virus del ébola fue descubierto en 1976.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), al menos 4.033 personas habían muerto por el ébola hasta el 10 de octubre en países de Africa Occidental como Sierra Leona, Guinea Conakry, Liberia y Nigeria.

Además, en las últimas semanas la enfermedad se ha extendido también en España y Estados Unidos, con un muerto en este último país.

El obispo auxiliar de San Salvador subrayó que en el caso de las dos monjas congolesas se "están cumpliendo estrictamente las normas, el protocolo" de actuación ante la amenaza del ébola.

"Su presencia y sus plegarias son buenas para que el país pueda encontrar el camino y que evite que estas cosas que tanto angustian al mundo puedan llegar acá; ya llegaron a los Estados Unidos, que es un país poderoso, pero confiamos en que no habrá nada en El Salvador", comentó Rosa Chávez.

Agregó que "son de otro país, además, donde no existe ese problema por el momento; los países que están en grave crisis son otros países del Africa, pero hay que cumplir unas normas" de prevención.

Sin embargo, un informe divulgado el viernes por la OMS en Ginebra indicó que en la República Democrática del Congo se registra un brote separado de ébola que ha producido 71 casos, con 43 muertos, de los que ocho eran personal sanitario.

En El Salvador también estuvieron en cuarentena durante 21 días, entre agosto y septiembre pasados, dos militares que integraron una misión de Naciones Unidas en Liberia, pero se descartó que tuvieran el virus del ébola.

Para los próximos días se espera la llegada de un policía salvadoreño, procedente de un país africano no precisado por el Ministerio de Salud, que también será puesto en cuarentena.





