El difícil arte de aprender a abandonarse en las manos de Dios

La vida no siempre nos va a sonreír. A veces la tormenta, el viento que nos viene de cara, parecen ser un obstáculo en el camino y ponen en peligro la estabilidad de nuestros cimientos:

En esos momentos, como los discípulos, tenemos miedo y nos asusta perder la vida. Se nos olvida que, en medio de la oscuridad, Jesús está a nuestro lado, caminando sobre las aguas, dispuesto a calmar nuestra ansiedad:

Las palabras de Jesús nos tranquilizan, nos hacen tener esperanza, nos levantan el ánimo decaído. Nos quitan ese miedo enfermizo que con frecuencia nos paraliza.

No queremos tener miedo, aunque sabemos que es un sentimiento frecuente en el corazón. Nuestra vida es muy frágil y una decisión de un momento puede cambiarlo todo. Un acontecimiento inesperado, un diagnóstico con el que no contábamos.

El otro día me comentaba una persona:

Vivir así en la turbulencia de las olas, en la inestabilidad de la barca de la vida que parece a punto de zozobrar, es un auténtico milagro, un don de Dios, una obra de arte hecha por el Espíritu Santo en nosotros.

Pero lo cierto es que no siempre vivimos con la certeza de saber que es Cristo el que camina a nuestro lado y surgen las dudas:

Pedro quiere una prueba razonable porque duda; o mejor dicho, quiere un milagro, algo extraordinario que aumente su fe. No se conforma con la voz de Cristo, no cree que sea Él de verdad, cree que es un fantasma, o tal vez un producto de su imaginación temerosa.

Hay muchas personas que ven que su vida de fe se debilita sin poder hacer nada. No confían y no saben abandonarse, dudan, no ven a Dios y quieren controlarlo todo. El padre José Kentenich nos lo recuerda:

La fe debilitada busca signos que nos recuerden si caminamos por el camino adecuado. Busca hechos extraordinarios. El corazón quiere encontrarse con Dios, quiere caminar con él, como dice el salmo:

Es la fe que quiere construirse sobre signos incuestionables, signos sorprendentes que convenzan.

Sin embargo, cuando suceden, como relata Wanda en el diario sobre su amistad con Juan Pablo II, no es tan fácil aceptar la gratuidad del amor de Dios, creer que Dios se manifiesta milagrosamente en nuestra vida.

Cuando Wanda vive el milagro de su curación, y comprueba que ha desaparecido el tumor, no puede soportar esa liberación milagrosa:

Depender de Dios de esa forma, experimentar un milagro en nosotros, nos parece excesivo. Es como si ya no pudiéramos ser dueños de nuestra vida; como si nos quitaran el control sobre el dolor y la muerte.

Ante ese amor gratuito e inesperado de Dios surge el desconcierto y nos sentimos perdidos.

Por eso es tan necesario aprender a agradecer en la vida. Es nuestro aprendizaje más importante, la roca más sólida. Nos cuesta recibir las cosas sin haber pagado por ellas antes, sin que sean fruto de nuestro esfuerzo. Nos cuesta no controlar la vida y ver que todo es un don, un milagro que no exigimos; que nada de lo que nos ocurre es merecido.

Wanda sentía en su corazón este desconcierto:

“No puedo entregarlo todo. Me parece que a causa de ese gesto de gracia divina, yo ya no existo. Existo en la medida en que Él quiso que yo viviese, pero esto quizá sea un sinsentido, porque aquella «primera vida» vino de Él y a través de Él, ¿por qué no la vi? ¿Por qué no puedo tomarme la vida como un regalo de Dios?“.