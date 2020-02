Eucaristía en tiempos de guerra: “No sabe lo que significa poder comulgar…”

Carta de un sacerdote francés deportado al campo de trabajo de Hradischko (30 km de Praga) a un sacerdote checo.

“Mi querido hermano en Cristo, soy un cura de la Santa Iglesia Católica Romana de la diócesis de Belley en Francia (la diócesis de San Juan María Vianney, parroquia de Ars) actualmente me encuentro prisionero en el campo de concentración de Hradischko. Soy el único sacerdote entre todos los prisioneros; está también conmigo un seminarista teólogo. Fui arrestado por la Gestapo, aquí es imposible practicar los deberes espirituales, celebrar la Santa Misa y comulgar. Ya comprenderá mi dolor como sacerdote”.

“No le extrañe, pues, que me dirija a usted para que trate de ayudarme en el estado de abandono en que me hallo. ¿Tendría usted la posibilidad, tras madura reflexión y tomando todas las precauciones, de eviarme lo aquí consignado: el Nuevo Testamento, la Imitación de Cristo, un misal romano y algunas hostias consagradas? Hace diez meses que no he recibido la Santa Comunión. Esté usted seguro de que seré prudente Mi conpañero, el teólogo y yo, sus hermanos en Jesucristo, le saludamos cordialmente y le pedimos su bendición“. Gabriel Gay, sacerdote