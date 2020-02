Familia numerosa: no es cuestión de tener más dinero

Así son las familias numerosas en España, según la encuesta realizada por la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) para conocer mejor las características específicas y los hábitos de un colectivo formado por 1,3 millones de hogares, en los que conviven 7 millones de personas.

La macroencuesta, encargada por la FEFN y la Fundación Madrid Vivo, fue llevada a cabo por la consultora GAD3, que entrevistó a 7.000 familias numerosas de toda España mediante llamadas telefónicas y on line.

Respecto al empleo, en un tercio de los hogares de familias numerosas trabajan los dos progenitores (86% padres y 65% de madres) y la mayoría lo hace como asalariado del sector privado (47% padres y 43% madres), seguido del grupo de empleados del sector público (22% y 31%, respectivamente). El 9% de los padres y el 15% de las madres están en el paro. La afirmación de que la familia numerosa suele ser un perfil que dispone de mucho dinero es falsa, pues.

La mayoría de familias numerosas se encuentran por debajo de los 3.000 euros al mes (el 43,3%), otro gran grupo (el 30,9%) estaría en el grupo de entre los 3.000 a 6.000 euros. Las rentas muy altas a penas constituyen familias numerosas: de 6.000 a 9.000 euros el 3,9%; y más de 9.000 euros el 2,2%. Por lo tanto hay un factor que no es económico en el hecho de tener hijos: el dinero no explica por sí solo el hecho de tener hijos o no.



Otro dato revelador es que las familias numerosas se gastan el dinero a diferencia de las que no lo son principalmente en Enseñanza (14,1% frente al 1,3%). Una gran diferencia que revela que las familias numerosas intentan llevar a sus hijos a mejores colegios. Del mismo modo gastan en alimentación más (29,8% frente al 14,9% de las familias no numerosas) y menos en ocio (6,3% frente al 12,8% de las no numerosas).

Tres de cada cuatro familias no llegan a final de mes

Sin duda otro de los resultados de mayor impacto que arrojó la encuesta hacía referencia a que tres de cada cuatro familias numerosas llega justa a fin de mes, y un 30 por ciento de ellas está tirando de ahorros o préstamos para poder afrontar los gastos del hogar.

El tamaño de las familias numerosas es de 5,4 miembros de media. El 67% de las familias numerosas tienen tres hijos, otro 26% cuenta con cuatro o más hijos. En el 90% de estos hogares conviven ambos progenitores y en un 5% convive alguno de los abuelos.

Los padres de familias numerosas tienen de media 42,1 años, igual en hombres que en mujeres. El 50,4 % de las familias numerosas tiene hijos menores de 7 años; en el resto, la media de edad del mayor es de 15,9 años.

El nivel de ingresos de las familias numerosas coincide con el del conjunto de la población, con la salvedad de que hay que repartirlo entre más miembros. Así, se constata que el 63% de los hogares encuestados percibe menos de 3.000 € al mes y el 15 % no supera los 1.500 €. Sólo en el 6 % de estos hogares con 5 miembros o más entran en casa más de 6.000 € al mes. En el lado opuesto hay un 5 % de familias numerosas que vive con menos de 900 € al mes.

Las familias numerosas destinan la mayor parte de sus ingresos a gastos en alimentación, farmacia y educación, en comparación con el resto de los hogares, a costa de destinar menos a vivienda y ocio. De igual modo, su capacidad de ahorro es mucho menor: sólo tienen capacidad de ahorro el 24% de las familias numerosas frente al 34% del resto de hogares.

La gran mayoría de los encuestados, el 65 %, vive en un piso y en el 53% de los casos está situado en un barrio de la ciudad. De tamaño, la media de las casas tienen 3,5 habitaciones y mayoritariamente la casa la tienen en régimen de propiedad con hipoteca sin terminar de pagar (65%).



La única diferencia significativa entre las familias numerosas que pertenecen a alguna de las Asociaciones integradas en la Federación es un mayor conocimiento y un mayor ejercicio de sus derechos como familia numerosa.

Artículo publicado originalmente por Forum Libertas