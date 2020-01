Raquel: engañó sobre su maternidad pero es santa

Esposa de Jacob (hijo de Isaac, nieta de Abraham), era una de las hijas más bellas de Labán. Justamente fue en el tiempo en que trabajaba Jacob para Labán cuando se enamoró de ella.

Gracias al amor que sentía por ella, aguantó siete años de duro trabajo en casa de Labán. Pero el padre de Raquel le dijo que si quería casarse con Raquel, tenía que estar 7 años más y, además, unirse primero con Lía.



Durante muchos años, Raquel no pudo tener hijos. Pero como confiaba plenamente en la Providencia divina, Dios le dio a José. Cuando Jacob partió para su casa, Raquel robó secretamente los amuletos paternos.

Pasados unos años más, Raquel dio a luz a su segundo hijo Benjamín.

Al leer la Biblia, en el libro del Génesis 29 y 30, llegamos a conocer a esta mujer:

Tuvo envidia de su hermana, y decía a Jacob: Dame hijos o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿Soy yo acaso Dios, que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: He aquí mi sierva Bilha; llégate a ella. Y así le dio a Bilha su sierva por mujer; y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bilha, y dio un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: Me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo. Por tanto lo llamó Dan.